Ook in de 18de eeuw maakte men al doodles

Iedereen heeft ooit al eens in de les een gekke tekening gemaakt. Maar het Britse Museum of English Rural Life heeft ontdekt dat er ook in de vorige eeuwen al doodles bestonden.Medewerkers van het museum waren in een boek van de onbekende Richard Beale aan het bladeren toen ze enkele hondendoodles uit 1784 tegenkwamen. Ze vermoeden dat Beale 13 jaar moet geweest zijn toen hij de tekeningen maakte. Het schrift was bedoeld om wiskunde vergelijkingen te maken, maar zoals elke tiener dwaalde zijn gedachten soms af en begon hij wat te kribbelen. In het boekje zijn onder andere honden, kippen met een broek en rondlopende konijnen te zien.