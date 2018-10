Man trekt oude jas aan en vindt winnend loterijbiljet

Het geluk zit soms in een klein hoekje of zelfs een jaszak. Een Canadese man heeft in een oude jas een winnend loterijbiljet gevonden. De vondst maakt hem maar liefst 1,7 miljoen dollar rijker.



Gregorio De Santis is waarschijnlijk de grootste geluksvogel van Montreal. De Canadees werd door zijn zus aangespoord om eindelijk te beginnen aan enkele klusjes. Zo moest hij zijn oude kleren passen en eventueel weggeven aan een goed doel. Toen hij een jas aantrok, bleek er in de zak plots een loterijbiljet van 6 december 2017 in te zitten. Toen hij naar de krantenwinkel trok, bleek dat hij 1.750 dollar (1.500 euro) had gewonnen. Een bedrag waar hij al erg blij mee was, maar het werd nog beter toen de eigenaar van de winkel duidelijk maakte dat dit bedrag moest vermenigvuldigd worden maal 1000.



"Ik ben een miljonair en dat allemaal dankzij mijn zus", aldus een geschokte De Santis aan Canadian News. De man is voorlopig geen gekke dingen van plan met het geld. "Ik ga goed nadenken over de toekomst, mijn pensioen regelen en wellicht meer hockeywedstrijden zien met mijn neef".

Reacties

08-10-2018 18:06:10 allone

Oudgediende



WMRindex: 35.715

OTindex: 66.653

Hij had geluk dat het lot nog geldig was, voor hetzelfde geld was het een lot geweest uit 1999

08-10-2018 19:19:14 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.335

OTindex: 1.438

@allone , of dat hij 1 dag te laat was

08-10-2018 20:12:16 Beesie

Senior lid

WMRindex: 796

OTindex: 1

Wnplts: De Kempen.

Ik denk dat ik vanavond mijn klerenkast maar eens na ga zoeken...

