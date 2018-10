Aap achter het stuur in bus India

Passagiers van een bus in India hadden maandag een wel erg opmerkelijke chauffeur. In een filmpje is te zien hoe een aap de bus bestuurt. De buschauffeur liet de aap bovenop het stuur zitten. Zijn werkgever is niet te spreken over de actie en heeft de 36-jarige man geschorst.Op het filmpje is te zien dat de chauffeur met één hand schakelt en met de andere stuurt.