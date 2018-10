Drugsdealer verraden door bobbel in broek

De politie heeft op de A59 bij Waalwijk een 21-jarige man uit die plaats opgepakt op verdenking van drugshandel. De man viel door de mand door de zichtbare extra bobbel in zijn broek.



De politie had de bestuurder aan de kant gezet omdat hij vermoedelijk te snel had gereden. Toen agenten hem hierop aanspraken, zagen ze de bobbel in zijn broek. Op de vraag of hij drugs op zak had, ontkende hij.



Eenmaal op het bureau haalde de verdachte een sok uit zijn trainingsbroek. Daarin zaten 22 zakjes met vermoedelijk cocaïne en speed.

08-10-2018 17:45:04 De Paus

Oudgediende







S Ik smokkel de cocaïne altijd onder mijn witte petje.

08-10-2018 17:58:02 Emmo

Stamgast







@De_Paus: Daar waar normaal gesproken uw hersens zitten?

08-10-2018 18:07:22 allone

Oudgediende







@Emmo : kan hij die hersens in- en uitpakken dan? kan hij die hersens in- en uitpakken dan?

08-10-2018 19:35:19 allone

Oudgediende







@Emmo : vooral als je geen hersens hebt.. of misschien wel juist mét hersens

08-10-2018 20:10:39 Beesie

Senior lid







"Is dat een sok met cocaine in je broek of eeehhhhh..."

08-10-2018 21:38:28 Heusdenaar

Erelid







Een 21 jarige man gepakt met drugs reed te hard op de A59 bij Waalwijk iets zegt mij dat deze man uit Heusden komt.

08-10-2018 21:49:31 Heusdenaar

Erelid







@Mamsie : Als ik lees dat het een 21 jarige jongen is te hard rijd en ook over die sokken heb ik wel een vermoeden wie het kan zijn. Een jonge uit Heusden

08-10-2018 21:53:48 allone

Oudgediende







@Heusdenaar :

@Heusdenaar : nu worden we allemaal heel nieuwsgierig

08-10-2018 22:03:12 Heusdenaar

Erelid







@allone : Er woonde een jonge in mijn straat die drugsdealde op zijn 15e zag ik hem al vaak in een auto scheuren. Ik ben iemand die bijna nooit ruzie heeft maar deze jonge kan ik zo zijn strot door snijden en ik hoorde via via van dat techniek met die sokken. O wat hoop ik van harte dat hij het is en eens de maximale straf krijgt in plaats buro halt of een taakstraf.

