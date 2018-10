Britse studentenraad verbiedt in je handen klappen op school

De studentenraad van de University of Manchester heeft een verbod ingesteld op in je handen klappen op de campus en raadt ‘jazz hands’ aan in de plaats. Zo wil ze problemen bij hoogsensitieve of slechthorende studenten en studenten met autisme verhelpen. Tegenstanders vinden dat de maatregel de jongeren “pampert”.



Het zou binnenkort heel wat stiller kunnen worden in de gangen van de universiteit van Manchester. Maar dan moeten de studenten wel de nieuwe maatregel van hun studentenraad naleven. Die heeft beslist dat het voortaan verboden is om in je handen te klappen. In de plaats daarvan raadt de raad aan om te wuiven met je handen, de beweging die in gebarentaal staat voor klappen. Bij veel mensen is het beter bekend als ‘jazz hands’.



Met de regel wil de studentenraad een aangenamere omgeving creëren voor mensen met autisme, of studenten die hoogsensitief of slechthorend zijn. Tijdens debatten, panelgesprekken en voordrachten zal voorgesteld worden om de beweging uit de gebarentaal te gebruiken. Ook zullen studentenverenigingen gevraagd worden om klappen te vermijden. “Vaak zorgt klappen, maar ook roepen, over elkaar heen praten of lawaai voor een sfeer die niet zo respectvol is als het zou moeten zijn”, stelt Sara Khan van de studentenraad.



Het nieuws van de maatregel verspreidde zich als een lopend vuurtje online. Bekende Britse televisiegezichten zoals Pierce Morgan en Jeremy Vine schaarden zich al snel bij de tegenstanders. “Groot-Brittanië wordt gek”, tweette Morgan. Zijn collega postte een foto van soldaten tijdens WOI en schreef daarbij dat hij blij was dat die mensen de storende, plotse geluiden wel overwonnen hebben.

Reacties

08-10-2018 11:24:29 venzje

Oudgediende



WMRindex: 13.165

OTindex: 3.750

Alles goed en wel, ik ben zelf ook hoogsensitief, maar er zijn grenzen aan het aanpassen van de hele maatschappij aan iedere denkbare afwijking! Het is best fijn als mensen rekening met je willen houden, maar je zult toch zélf met je probleem moeten leren leven.



Laatste edit 08-10-2018 11:25

08-10-2018 12:45:05 Beesie

Senior lid

WMRindex: 789

OTindex: 1

Wnplts: De Kempen.

@venzje : Godzijdank! Een normale reactie van iemand uit een van de doelgroepen! Zeer verfrissend, ik kan niet anders zeggen...

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: