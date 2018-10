Beiaardier speelt Tanzmetall van Rammstein op carillon Meppel

Voor het gebruikelijke werk zoals Abba draait hij zijn hand niet om, de Meppeler stadsbeiaardier Mannes Hofsink. Maar de snoeiharde gitaren van de Duitse heavy metalband Rammstein vormen "een uitdaging". Vanmiddag om 14.00 uur speelde Hofsink drie nummers van Rammstein op het carillon in de Grote of Mariakerk in het Drentse stadje.



Hofsink speelt Rammstein op verzoek van een Rammstein-fan die eerder dit jaar een veiling won bij muziekvereniging De Bazuin. "Hij betaalde tweehonderd euro omdat hij het kavel van één nummer op het carillon per se wilde hebben", zegt Hofsink bij RTV Drenthe. "Dat is best wel veel. Met 20 euro had hij waarschijnlijk ook gewonnen."



"Ik had nog nooit van Rammstein gehoord. Dus ja, het was best wel een uitdaging om een vertaalslag van die muziek naar het carillon te maken. Maar wat ik wel zag, is dat er een bepaalde gelaagdheid in zit, de muziek van Rammstein heeft iets Gregoriaans. Dat spreekt me als musicus en beiaardier natuurlijk wel aan."



Om het optreden van vanmiddag een "beetje body" te geven, heeft Hofsink drie nummers gearrangeerd en ingestudeerd. Het gaat om Mein Herz brennt, Engel en Sonne. Bang dat het winkelend publiek in de binnenstad van Meppel met de handen tegen de oren angstig naar binnen vlucht, is de beiaardier niet. "Nee hoor. Er is nu al zoveel over in de media verteld. Ik denk dat ze het wel leuk vinden."

