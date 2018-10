Rotterdamse postbodes naar Amsterdam

PostNL heeft een tijdelijke oplossing bedacht voor het schrijnende tekort aan postbodes in Amsterdam: iedere dag worden er postbodes vanuit Rotterdam gehaald om er post te komen bezorgen.

Elke dag komen er zo'n achttien postbodes uit de Maasstad om in Amsterdam te bezorgen. Een Rotterdams uitzendbureau helpt PostNL bij het werven van de mobiele postbezorgers. Zoals Miranda. 'Ik vind het harstikke gezellig hierzo. Veel leuker dan in Rotterdam de post bezorgen. De mentaliteit is gewoon heel erg gemoedelijk en sociaal. En in Rotterdam zijn we dat niet zo', zegt Miranda. 'In Rotterdam hebben we meer de mentaliteit: niet lullen maar poetsen. Hier is het lullen en poetsen.'



PostNL kampt al langere tijd met een ernstig tekort aan werknemers. Vorige maand moest zelfs personeel van het hoofdkantoor de straten op om alles in de brievenbussen te krijgen. Voor personeel die de straten van Amsterdam niet gewend zijn is het wel even wennen. Zo ook voor postbezorger Madelijn uit Rotterdam. 'Het is heel verwarrend, omdat sommige dingen heel erg door elkaar heen lopen. En huisnummers zijn niet altijd even duidelijk. Maar iedereen helpt je eigenlijk altijd hier. Iedereen is heel sociaal.'



Volgens vakbonden speelt het groeiende takenpakket van de werknemers van PostNL een rol bij het tekort. Zo worden er momenteel acties gepland die moeten voorkomen dat postbodes zelf ook de post moeten nasorteren, iets waar nu nog andere werknemers verantwoordelijk voor zijn.

Hoe lang het nog nodig blijft om de Rotterdamse bezorgers in te zetten is niet bekend.



Reacties

07-10-2018 14:24:17 Emmo

Stamgast



WMRindex: 36.733

OTindex: 19.702

Quote:

Hier is het lullen en poetsen. En ik ik maar denken dat het in Amsterdam "lullen zónder poetsen" was. En ik ik maar denken dat het in Amsterdam "lullen zónder poetsen" was.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: