Meisje van 8 vindt 1500 jaar oud zwaard in Zweeds meer

Een 8-jarig meisje uit Zweden heeft deze zomer de vondst van haar leven gedaan. Toen ze aan het zwemmen was in een meer, vond ze een 1500 jaar oud zwaard.Saga Vanecek was deze zomer met haar familie in hun vakantiehuisje, meldt de Britse omroep BBC.En ook in Zweden was het deze zomer ontzettend droog. Zo droog dat het waterpeil in het meer lager stond dan ooit en waardoor de 8-jarige Saga in een deel van het meer nog kon lopen, waar nooit nog iemand kwam. "Ik voelde iets in het water en tilde het op. Ik liet het zien aan mijn vader en zei dat het op een zwaard leek."En ze had het bij het rechte eind, al dacht haar vader eerst dat het gewoon een wat vreemde stok was. Pas toen een vriend er naar keek, werd duidelijk dat het een eeuwenoud stuk moest zijn.Het lokale museum heeft zich over de vondst ontfermd en is ook zelf gaan duiken in het meer. En ook dat leidde tot succes. Ze werd ook een broche uit de derde eeuw opgedoken.