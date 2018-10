Pakistaanse ijscoman is miljonair zonder een cent te makken

Een Pakistaanse ijscoman uit een sloppenwijk van Karachi was multimiljonair zonder het te weten. De 52-jarige man verdient zo'n 3 euro per dag, maar had een bankrekening op zijn naam staan met daarop omgerekend meer dan 16 miljoen euro.



Abdul Qadir, die de koude lekkernij falooda verkoopt, kreeg pas weet van dat fortuin toen een Pakistaanse opsporingsdienst hem er vragen over stelde. Toen was het geld al verdwenen. "Ik ben de grootste pechvogel ter wereld", zegt de zelfverklaard "miljonair zonder centen" in een televisie-interview.



Qadirs naam dook op in een onderzoek naar verdachte transacties op 77 bankrekeningen, die volgens de Britse krant The Guardian deels zijn terug te voeren naar oud-president Asif Ali Zardari. Hij werd afgezet na onthullingen in de Panama Papers.



De ijscoman meent dat hij slachtoffer is van identiteitsfraude. Hij zegt nooit te hebben geweten dat hij een bankrekening had, laat staan dat deze werd gebruikt voor schimmige overboekingen.



Om de opsporingsdienst te overtuigen, nodigde Qadir hen in zijn huis uit. "Waarom zou ik zo'n miserabel leven leiden, als ik miljoenen op de bank heb?", was zijn argument.



Hoewel de bankrekening geopend is met een geldige kopie van Qadirs identiteitsbewijs, gelooft de opsporingsdienst hem toch, zegt hij tegen The Guardian. Qadir kan namelijk niet lezen of schrijven, dus hij had nooit zelf kunnen tekenen voor de transacties, aldus zijn redenering. De Pakistaanse opsporingsdienst geeft tegen de krant geen commentaar op de zaak.

