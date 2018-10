Russische soldaat uit 1799 krijgt een gezicht

Donderdag onthulde Huis van Hilde een reconstructie van het gezicht van een in 1799 gesneuvelde Russische soldaat. Zijn herkomst is op grond van DNA-onderzoek achterhaald en met forensische technieken is zijn gezicht gereconstrueerd. De Rus is sinds vrijdag te zien in de nieuwe tentoonstelling ‘Vijand in het Zand’, en krijgt daarna een plek tussen de andere mensfiguren in het archeologiecentrum in Castricum.De Rus moet bij een van de veldslagen als gevolg van de invasie in 1799 zijn gesneuveld. In 2014 is zijn skelet ontdekt in de duinen vlak bij Huis van Hilde. DNA-onderzoek wees uit dat zijn familielijn uit Litouwen en omstreken stamt. De provincie Noord-Holland gaf Maya d’Hollosy van Skullpting opdracht tot reconstructie van zijn gezicht. Daarvoor zijn de weefseldiktes van mensen uit de omgeving van Litouwen genomen. De herkomst doet er toe, omdat reconstructies gebaseerd worden op de gemiddelde weefseldiktes van een gezicht, en op de regels voor grootte, vorm en locatie van verschillende gezichtskenmerken. En die verschillen per regio.Een combinatie van forensische technieken, historische en archeologische kennis en boetseerkunst maken het vervolgens mogelijk een gezicht te reconstrueren. De schedel was vrij langwerpig; de reconstructie toont dan ook een lang gezicht, en een dunne, lange neus. Zo kunnen we deze Rus, die meer dan 200 jaar geleden in de duinen bij Castricum het leven liet, weer in de ogen kijken.Nog altijd komen er in Noord-Holland menselijke resten en persoonlijke bezittingen uit het duinzand te voorschijn, afkomstig van de bloedige strijd tussen een Russisch-Britse coalitie en de Fransen die hier in 1799 plaats had. De Russische soldaat is vanaf 5 oktober te zien in de nieuwe tentoonstelling ‘Vijand in het Zand’ die gaat over deze invasie.