Liplezende pizzabezorger redt gekidnapte vrouw

Een alerte pizzabezorger van Domino’s Pizza heeft tijdens zijn werk een heldendaad verricht. Terwijl hij een pizza bezorgde bij een huis in Grafton in de Amerikaanse staat Wisconsin, redde hij een gekidnapte vrouw.



Toen een man de deur open deed, zag de bezorger op de achtergrond een vrouw die met haar mond in stilte de woorden ‘help me’ en ‘bel de politie’ gebaarde.



De boodschap van de vrouw was voor de bezorger meer dan duidelijk. Meteen nadat de pizza bezorgd was en de man aan zijn avondmaal begon, nam bezorger Joey Grundl contact op met de politie. “Ik bezorgde een pizza en zag een koppel van middelbare leeftijd. De vrouw had een blauw oog waar ze naar wees en ze gebaarde met haar mond dat ze hulp nodig had”, vertelt Grundl..



Na de melding was de politie snel ter plaatse. Agenten belden bij de woning aan en arresteerden de 55-jarige Dean Hoffman. Het slachtoffer, een 57-jarige vrouw, werd in veiligheid gebracht. Achteraf bleek dat ze al een paar uur gekidnapt was in haar eigen huis en hierbij meerdere klappen had moeten incasseren.



Hoe de vork precies in de steel zat, bleek uit het politieverslag. Hierin valt te lezen dat de man een ex van de mishandelde vrouw bleek te zijn en dat ze sinds augustus uit elkaar waren na een relatie van twee jaar. De man hield er nogal gewelddadige gewoontes op na. Omdat Hoffmann de breuk niet kon accepteren, drong hij haar huis binnen en werd ze onder dwang vastgehouden. Dit om ‘haar terug te winnen’.



Als gevangene in haar eigen huis werd de vrouw meermaals door de 55-jarige man mishandeld. Na een worsteling waarbij ze kleerscheuren en een blauw oog opliep, werd ze door de man naar boven gesleurd en enige tijd vastgebonden op bed met een doek in haar mond om het geschreeuw te dempen. Later werd ze weer losgemaakt, maar ze was er niet in geslaagd te ontsnappen. De man was in het bezit van een wapen en dus vreesde heeft het slachtoffer voor haar leven.



Zover is het gelukkig niet gekomen dankzij de alerte pizzabezorger. De boze ex zit achter slot en grendel en zal onder meer worden vervolgd voor inbraak, huiselijk geweld en het ontnemen van iemands vrijheid.

