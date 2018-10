Gemeente waarschuwt voor dronken vogels

MINNEAPOLIS (WCCO) - De stad Gilbert in het noordoosten van Minnesota waarschuwt de bewoners dat vogels misschien een beetje meer "aangeschoten" zijn dan normaal deze tijd van het jaar.Volgens de politie van Gilbert ontvingen zij talloze meldingen van wat lijkt op dronken vogels "die tegen vensters en auto's vliegen en zich verward gedragen."De politie zegt dat de reden hiervoor het feit is dat bepaalde bessen in het gebied eerder dan normaal gefermenteerd zijn door een vroege vorst. Dat, plus het feit dat veel vogels nog naar het zuiden moeten migreren, betekent dat meer vogels de effecten voelen dan in voorgaande jaren.Ook kunnen de levers van jonge vogels de gefermenteerde bessen niet zo goed aan zoals oudere vogels.De politie zegt dat het niet nodig is om de wetshandhavers te bellen over de vogels, omdat ze na korte tijd weer ontnuchteren.De politie heeft echter een lijst met hilarische omstandigheden aangeboden waarin bewoners de politie zouden moeten bellen.