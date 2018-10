Dierentuin gebruikt valse pinguins wegens een tekort aan echte

Na de opening van een nagelnieuw pinguïngebouw, is een Britse dierentuin er achter gekomen dat er niet genoeg echte pinguïns zijn om de plaats op te vullen. In afwachting van de echte dieren, vullen ze de ruimte maar op met plastic beestjes.De Britse Telford Exotic Zoo in Shropshire keek met veel plezier uit naar de komst van enkele Humboldtpinguïns. Ze investeerden zelfs 60.000 pond of zo'n 67.000 euro in een nieuwe biotoop voor de dieren. Maar na maanden van hard werken, kregen ze het bericht dat de pinguïns voorlopig niet zullen arriveren. Een uitbraak van 'avian malaria' heeft gesnoeid in het aantal beestjes. Om de leegte op te vullen, besliste Telford Exotic Zoo dan maar om plastic soortgenoten neer te zetten.Iedereen had hoge verwachtingen van de komst van de nieuwe dieren. "Dit is het grootste en duurste project dat we ooit hebben gehad. We gaven 60.000 uit voor hun omgeving te optimaliseren en één van de verzorgers was zelfs op pinguïncursus gegaan, zodat hij beter met de beesten kon omgaan en verzorgen. Maar door de komst van de malaria is er een grote sterfte onder de pinguïns. Tot dat ze weer met meer zijn, zullen we hun plastic vriendjes gebruiken", aldus eigenaar Scott Adams.Voorlopig worden er speelgoeddieren gebruikt, een soort van educatief materiaal voor kinderen. Omdat ze zoveel gelijkenissen vertonen worden ze soms ook zelf gebruikt bij de dieren. Ondanks de tegenslag blijft Scott optimistisch. "We wachten gewoon af tot het weer beter gaat. Wie in de tussentijd toevallig enkele pinguïns thuis in gevangenschap heeft zitten, mag zich altijd tot ons wenden."