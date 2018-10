Juweeltje van fles whisky geveild voor bijna een miljoen euro

Op een veiling in Schotland is een zeldzame fles whisky verkocht voor omgerekend 955.000 euro. Het gaat om een Macallan Valerio Adami uit 1926, die zestig jaar heeft gerijpt en alweer 32 jaar geleden is gebotteld.De koper is een Aziatische verzamelaar die per telefoon zijn bod uitbracht. Het is naar verluidt de hoogste prijs die ooit is betaald voor een fles whisky. "Dit is uniek", zegt Ger Kleinjan, voorzitter van de International Whisky Society.Hoe zeldzaam de fles ook is, het verbaast Kleinjan dat iemand er zo veel geld voor heeft betaald. Hij verwacht niet dat nieuwe eigenaar ervan zal drinken. "Die flessen zijn een belegging, zeker weten", zegt hij aan de telefoon.Van de bijzondere whisky zijn in totaal 24 flessen gemaakt. In 1926 werd de single malt whisky gedistilleerd en na zestig jaar in het vat in 1986 gebotteld. De Italiaanse kunstenaar Valerio Adami ontwierp het label voor de helft van de collectie, de Britse kunstenaar Peter Blake het andere dozijn."In 1986 werd een van de flessen verkocht voor 5000 euro", zegt Sietse Offringa, brandmanager van de Schotse distilleerderij. "Dat er nu, 32 jaar later, meer dan een miljoen dollar voor wordt betaald, is zeker bijzonder. Wie weet wat we over twintig jaar kunnen verwachten?"Zijn vader, whiskykenner Hans Offringa, hangt ook aan de lijn. De twee zijn op het moment van bellen toevallig bij elkaar op bezoek. Hans beschrijft hoe zo'n whisky die zestig jaar is gerijpt smaakt. "Het krijgt de smaak van de houten vaten, waarin het gerijpt is. Een donkere fruitsmaak met kruidige tonen. Denk aan nootmuskaat, kaneel en kruidnagel."De kruiden worden er overigens niet aan toegevoegd. Deze aroma's ontstaan vanzelf door het rijpproces. "Het gebeurt niet dagelijks dat je zo'n juweeltje drinkt", zegt Hans Offringa.Voor zover bekend is slechts een van de 24 flessen daadwerkelijk leeggedronken. Als de Aziatische eigenaar overweegt dat te doen, dan kan hij de fles het beste zo snel mogelijk soldaat maken, besluit kenner Kleinjan. Net als bij een fles wijn vlakt de smaak na opening af. De whisky zal niet echt bederven, "maar hij wordt er niet beter van".