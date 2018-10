Eigenaar bowlingbaan overleeft eigen kegelmachine niet

Een bloemenzee voor de deur van een bowlingbaan in Amerika. De eigenaar overleed na een fataal ongeluk op de baan. Hij kwam vast te zitten in de kegelmachine.



Een medewerker van de bowlingbaan vond de 65-jarige eigenaar bewusteloos op de baan. Hij zou geprobeerd hebben om een kegel weg te halen die in de machine vastzat. Tijdens de klus zakte het rek met de kegels weer. Ector Rodriquez kwam toen vast te zitten.



De politie en brandweer probeerden de man nog te redden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Hoe het precies kan dat Rodriquez vast kwam te zitten, is niet duidelijk. Vermoedelijk sloeg de machine op hol.



"Het is een held voor onze gemeenschap", schrijft een van de mensen die een bloemetje voor de bowlingbaan had neergelegd. Een lokale politiechef zei: "Het gaat een groot verlies worden voor ons. Hij was heel bekend in onze gemeenschap en zijn deur stond voor iedereen open."

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: