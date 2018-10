Indiase tiener steekt kabel in penis

De mensheid lijkt altijd op zoek te gaan naar nieuwe manieren om seksuele lusten te botvieren. Een 18-jarige tiener uit Uttar Pradesh, India deed dit op een wel zeer onorthodoxe manier.



Voor wat extra spanning stopte de jongeman een elektriciteitskabel in zijn plasbuis om zichzelf te bevredigen. Hij is er echter op pijnlijke wijze achter gekomen dat dit niet helemaal de bedoeling was, zo meldt The Daily Mail.



De tiener, wiens naam niet bekend werd gemaakt, kreeg na zijn opmerkelijke daad last van pijnaanvallen en had moeite om te plassen. Toen hij zich meldde in het ziekenhuis van Lucknow met zijn klachten, bekende hij niet meteen wat de reden was van de pijn. Pas toen er een röntgenfoto werd genomen zagen de dokters dat er een elektriciteitskabel om de blaas van de Indiër zat verwikkeld. De dokters nemen aan dat de kabel zichzelf extra aanspande wanneer de jongen zijn behoefte deed. Hierdoor werd de knoop steeds strakker en verdween de draad telkens dieper het lichaam in. Volgens de dokters moet dit enorm pijnlijk zijn geweest.



Uiteindelijk moest de elektriciteitsdraad operatief worden verwijderd door chirurgen. Dit was makkelijker gezegd dan gedaan, vooral omdat er niet echt standaardprocedures bestaan voor het verwijderen van een kabel uit iemands penis. Hierbij was dus enige vindingrijkheid van de medici vereist.



Eerst werd er geprobeerd om de kabel met chirurgische instrumenten uit het lichaam te trekken. Dit was niet mogelijk omdat hij in de knoop zat met de blaas. Daarom besloot het team een andere methode te gebruiken; door middel van een krachtige nanolaser werd de draad in kleine stukjes gesneden en kon deze stukje voor stukje verwijderd worden. Door de laser aan een dunne draad te bevestigen, kon het snijwerk in de nauwe schacht plaatsvinden. Deze opmerkelijke case werd door het gerenommeerde British Medical Journal tot in detail beschreven.

