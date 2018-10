Glitterende pompoen op je kont is de halloweentrend van dit jaar

Voor wie dit jaar tijdens Halloween wil opvallen, kan inspiratie opdoen bij de nieuwste halloweentrend: een pompoen op je billen tekenen. Je zal alvast niet de enige zijn, want op Instagram duikt de ene na de andere 'pumpkin bum' op.Hoewel de versiering zeker origineel is, is het ook niet voor de koukleumen op deze wereld. Wie zijn kont en bijhorende versiering zichtbaar wil maken, moet al halfnaakt of met gaten in je jeans rondlopen.