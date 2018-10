Tweekoppig schildpadje geboren in China

In China is een tweekoppige schildpad geboren. Het gaat om een roodwangschildpad.Het diertje werd geboren in een opvangcentrum voor wilde dieren in de provincie Jiangxi. De hulpverleners dachten dat het schildpadje snel zou sterven, maar tot ieders verbazing is het beestje ondertussen al drie maanden oud.De tweekoppige schildpad zal niet vrijgelaten worden omdat het wellicht op z'n eentje niet zal overleven en omdat het nefaste effecten kan hebben op de genenpoel van de schildpadden die in de omgeving leven.