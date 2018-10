Restaurant slaat de bal mis met deze vegan pizza

Een Britse vrouw viel bijna van haar stoel toen ze zag wat een restaurant haar serveerde nadat ze een vegan pizza had besteld. De vrouw noemde haar exemplaar zelfs een wangedrocht.De 26-jarige Mary Nesbitt-Larking is al meer dan vijf jaar veganist. Al wil dat niet zeggen dat ze geen pizza meer kan eten. In de Pizza Express genoot de Britse wel vaker van een vegan pizza.Maar nu bleek dat het restaurant geen zuivelvrije kaas meer had. De serveerster suggereerde daarom dat Mary een pizza zou nemen met uien en pijnboompitten. Toen de pizza arriveerde, bleek er echter alleen maar tomatensaus en rauwe ui op te liggen. Zelfs de pijnboompitten was het restaurant vergeten. Voor dit wangedrocht moest Mary 10 euro betalen. Op Facebook uitte de vrouw dan ook haar frustraties, al hoopt ze dat het een eenmalige misstap was en dat ze de volgende keer wel een degelijke vegan pizza zal voorgeschoteld krijgen.