Jager raakt zwaargewond nadat beer hem verplettert

Een jager uit de Amerikaanse staat Alaska is zwaargewond geraakt nadat de beer die hij pas had afgeschoten boven op hem viel. Nadien werd hij ook nog eens geraakt door een rotsblok.



De 28-jarige William McCormick was op jacht in de buurt van een kratermeer. Hij schoot de beer van onderaf neer waardoor deze ten val kwam en bovenop hem landde, aldus SkyNews.



De jager heeft niet alleen de beer van honderden kilo's zwaar moeten incasseren, hij werd ook geraakt door vallend rotsblok. Het dier zou meters naar beneden zijn gevallen nadat de jager hem van onderen beschoot.



Met een traumahelikopter werd de zwaargewonde Amerikaan naar het ziekenhuis van de hoofdstad Anchorage vervoerd. Zijn 19-jarige metgezel is niet gewond geraakt bij het ongeluk. Het is niet bekend door wat voor soort beer de man geraakt is. Vermoedelijk gaat het om een grizzly beer, deze soort kan tot 600 kilo zwaar worden en komt het vaakst voor in het gebied waar de man op jacht was. Over het lot van de neergeschoten beer is niks bekend.

Reacties

04-10-2018 11:24:46 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.295

OTindex: 1.433

Wat een held, een beer van onderaf neerschieten.

Eigenlijk zijn jagers maar laffe gasten.

04-10-2018 12:01:41 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.545

OTindex: 65.437

Prima, dat zouden alle beren moeten doen!

04-10-2018 13:18:41 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.807

OTindex: 2.981





Wat een lafbekken zijn het toch om onschuldige dieren af te schieten, (sarcasme) Ik hoop dat hij veel plezier mag overhouden aan deze jachtpartij, dan is de beer niet voor niets gestorven.(/sarcasme) @Mamsie : Ja maar dan zonder een kogel in hun lijf.Wat een lafbekken zijn het toch om onschuldige dieren af te schieten,Ik hoop dat hij veel plezier mag overhouden aan deze jachtpartij, dan is de beer niet voor niets gestorven.

