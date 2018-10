Britse opera neemt waterflesjes van bezoekers af

Een bezoekje aan de English National Opera in Londen is afgelopen weekend niet zo vlot verlopen. Bezoekers kregen de instructies om hun eigen waterflesjes af te geven, tot ontzetting van de aanwezigen. De directie wil hiermee een einde maken aan overmatig dronkenschap.



Bezoekers nemen steeds vaker hun eigen alcoholische drankjes mee naar de opera. Niet omdat ze dronken willen zijn, wel omdat de prijzen voor een drankje tijdens de voorstelling absurd hoog zijn. Wie alcohol wil drinken, betaalt daar makkelijk 9,5 pond of zo'n 10 euro euro voor. Veel theatergangers hebben dat er niet voor over.



De schuldige voor deze nieuwe maatregel is de rockgroep Meatloaf. Tijdens de voorstelling 'Bat out of Hell' in het Coliseum, een productie gebaseerd op het gelijknamige album van de band, werd de show meermaals verstoord door luidruchtige dronkaards. Sindsdien worden stewards ingezet om mensen te controleren of ze alcohol bij hebben. De productie werd ondertussen naar een andere theaterzaal verplaatst, maar de maatregel blijft van kracht. De directie heeft zich ondertussen verdedigd door te zeggen dat ze wel streng moeten optreden of dat ze anders hun alcohollicentie dreigen te verliezen.

Reacties

04-10-2018 08:15:53 venzje

Oudgediende



WMRindex: 13.133

OTindex: 3.739

Alle waterflesjes afpakken omdat sommigen er alcohol in doen? Hoe moeilijk kan het zijn om even zo'n flesje open te draaien en eraan te ruiken?

04-10-2018 09:03:48 Emmo

Stamgast



WMRindex: 36.664

OTindex: 19.668

@venzje : Of alleen verzegelde flesjes toe te staan. Net als in vliegtuigen.

04-10-2018 09:20:14 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 9.706

OTindex: 11.111

S @venzje en @Emmo : Het maakt niet uit of er al dan niet alcohol in de flesjes zit. Het gaat er vooral om dat de mensen met hun meegebrachte drankflesjes niet betalen voor een ter plaatse aangeschafte consumptie. De dronkaards die het optreden "Bat out of Hell" van Meatloaf verstoorden waren slechts de aanleiding om de bezoekers op flesjes te gaan controleren. Tegen het nuttigen van alcoholische dranken bestaat geen bezwaar, mits die maar voor heel veel geld in het operagebouw gekocht worden. Dan zullen de mensen vanzelf geen grote hoeveelheden drinken, vanwege de hoge prijs.

04-10-2018 09:26:13 Emmo

Stamgast



WMRindex: 36.664

OTindex: 19.668

@De_Paus: Het is natuurlijk ook mogelijk dat alleen het economisch belang telt. Maar dat is niet wat in het artikel staat.

04-10-2018 10:12:11 Questyn

Erelid



WMRindex: 1.415

OTindex: 1.826

S Maar @Emmo : ze zijn bank hun alcohollicentie kwijt te raken ... dat is ernstig voor een opera

04-10-2018 11:52:17 Emmo

Stamgast



WMRindex: 36.664

OTindex: 19.668

@Questyn : Tuurlijk, zonder een goede slok op is een opera niet te genieten

04-10-2018 12:00:06 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.545

OTindex: 65.437

Dronkenschap tijdens een opera-uitvoering??

Komt dat dan voor? Het is toch geen popfestival?

04-10-2018 13:09:23 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.807

OTindex: 2.981

@Mamsie : Nee inderdaad is het geen popfestival tenslotte komt daar de rockgroep Meatloaf een opera te berde geven.

