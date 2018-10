Pianist stelt vuilnisbelt aan de kaak met concert op afval

De Russische pianist en componist Pavel Andreev heeft een van zijn stukken gespeeld op een vuilnisbelt vlakbij Leningrad. Met het optreden, dat prachtig verfilmd werd, wil hij de vervuiling van onze planeet aankaarten. Het stuk dat hij bracht heette ook niet toevallig ‘Adem van de Planeet’.De Rus Pavel Andreev is momenteel te zien in een opmerkelijke video die de ronde doet op het internet. De pianist en componist speelt in het filmpje op een enorme vuilnisbelt en zijn breekbare muziek wordt afgewisseld met beelden van vallend afval en de honderden meeuwen die er in de buurt rondvliegen.De locatie van de opnames is niet toevallig gekozen. Andreev is heel begaan met de staat van onze planeet en wil met de video onze immens grote afvalberg aanklagen. Het stuk dat hij speelt, is een eigen creatie en kreeg de titel ‘Adem van de Planeet’ mee. De muzikant toonde zijn hart voor de aarde al eens in een filmpje dat viraal ging. Daarin speelt hij onder andere in een ravijn en op een meer.