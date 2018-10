Op hol geslagen paard rent Frans cafe in

In Frankrijk kwam een paard de kroeg binnen. Die zin zou het begin van een (slechte) mop kunnen zijn, maar het is echt gebeurd in het dorpje Chantilly, ten noorden van Parijs.Daar ontsnapte een paard uit een renstal, waarna het op hol sloeg. In paniek rende het dier de weg op en een rotonde over, voordat het in het café terecht kwam.Een beveiligingscamera legde de gebeurtenis van 24 september vast, en de beelden kwamen gisteren online. Te zien is dat gasten en personeel geschrokken wegrennen als het dier binnenstormt.Volgens Stephane Jasmin, eigenaar van de bar, is er niemand gewond geraakt bij het incident. Er waren slechts zeven klanten aanwezig toen het paard binnenkwam. Ook het paard had geen verwondingen en vertoonde achteraf geen zichtbare tekenen van stress of trauma.