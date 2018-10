Japanse tiener gekroond tot wereldkampioen hoofdrekenen

De veertienjarige Tomohiro Iseda uit Japan heeft dit weekend het wereldkampioen hoofdrekenen gewoon. Hij versloeg in de Duitse stad Wolfsburg maar liefst 39 concurrenten.



Bij de groep rekenwonders zat een twaalfjarige Japanse schooljongen en een 74-jarige gepensioneerde uit Frankrijk, aldus hoofdscheidsrechter Ralf Laue. De wedstrijd wordt om de twee jaar georganiseerd door een professor informatica uit het Saksische Zwickau. Tot de disciplines behoren onder andere het berekenen van de vierkantswortel uit getallen van zes cijfers. En ook vermenigvuldigingen was een onderdeel van het WK hoofdrekenen zoals bijvoorbeeld: 14.130.214 x 17.981.822 of 57.809.355 + 28 x 16.448.333.

Reacties

02-10-2018 18:16:51 stora

14.130.214 x 17.981.822

De meeste mensen hebben al moeite om het in 1 x goed op hun zakjapanner in te toetsen

02-10-2018 18:34:12 De Paus

Die Japanner heeft geen zakjapanner nodig

