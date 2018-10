Afkicken van junkfood is even moeilijk als stoppen met roken

Ben je verzot op junkfood? Dan heb je mogelijk een probleem. Afkicken van junkfood is namelijk even moeilijk als stoppen met roken of afstand doen van marihuana.



Volgens een recent onderzoek, gepubliceerd in de Journal of Appetite, ervaren de liefhebbers van junkfood een aantal psychologische en lichamelijke klachten zodra zij stoppen met het eten ervan. Ex-rokes en ex-marihunagebruikers maken gewag van soortgelijke klachten tijdens het afkickproces.



Het gaat dan om stemmingswisselingen, hoofdpijn, angst, slecht slapen en ‘cravings’, oftewel de hunkering naar het verslavende middel. De klachten van deelnemers waren het heftigst tussen dag twee en dag vijf van hun stopperiode.



Hoe kan junkfood zo’n groot effect hebben? Sterk bewerkt voedsel kan voor veranderingen in de hersenstructuur zorgen, net zoals dat verslavende drugs dat kunnen doen. Dat is ook de reden dat het eten van veel junkfood op de lange termijn kan zorgen voor een verminderde gemoedstoestand of zelfs depressies.



Voeding waarin veel suiker of vet zit (koek, chips of snoep), zorgen voor ontstekingen volgens het wetenschappelijke tijdschrift Molecular Psychiatry. Op het moment dat dit soort ontstekingen overal in het lichaam komen, wordt dat een chronische ontsteking genoemd. “Chronische ontstekingen kunnen je psychische gesteldheid beïnvloeden als de ontstekingsbevorderende moleculen naar je brein gaan. Die moleculen kunnen de neurotransmitters die zorgen voor de gemoedsgesteldheid op hun beurt weer beïnvloeden,’’ aldus de onderzoekers op Metronieuws.nl.

