Inbreker vergist zich en belandt in zwembad

AALST - Een inbreker heeft een nat pak opgelopen toen die het afdekscherm van een zwembad niet in de gaten had in het pikkedonker. De man is aangehouden.



De politie werd afgelopen nacht gealarmeerd toen bewoners van een huis in Aalst een stem hoorden in de achtertuin. Ook werd er gerommeld aan de schuifpui.



De agenten troffen in de tuin een man aan die drijfnat was en probeerde weg te komen. De inbreker bleek alleen te zijn.



De man was om een heg in de achtertuin gelopen en dacht waarschijnlijk dat hij gebruik kon maken van een verhoging. Dat bleek het zwembad te zijn waar een donker zeil overheen lag.



Volgens de politie probeerde de man met een nat pak nog twee schuifdeuren open te breken. Tegenover de politie wilde hij niet vertellen wie hij was.

Reacties

02-10-2018 16:04:12 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.293

OTindex: 7.482

Quote:

Tegenover de politie wilde hij niet vertellen wie hij was.

Ja, duh! Tuurlijk wilde hij dat niet vertellen, want dan moet ie ook gelijk vertellen dat ie de hele boel wilde leegplunderen. Ik zie het al helemaal voor me. Politie komt met veel kabaal binnenvallen. Man wordt in boeien geslagen. Ze vragen hem: wie ben je? wat doe je hier? Zegt ie doodleuk: Ik ben ....., woon op dit adres en kom de hele boel hier leegroven. Ja, duh!Tuurlijk wilde hij dat niet vertellen, want dan moet ie ook gelijk vertellen dat ie de hele boel wilde leegplunderen. Ik zie het al helemaal voor me. Politie komt met veel kabaal binnenvallen. Man wordt in boeien geslagen. Ze vragen hem: wie ben je? wat doe je hier? Zegt ie doodleuk: Ik ben ....., woon op dit adres en kom de hele boel hier leegroven.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: