Man scheldt agenten uit na blaastest

Een 31-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag in Almelo aangehouden voor het beledigen van agenten. De man reed zaterdagavond rond 21.30 op zijn scooter over de Henriëtte Roland Holstlaan toen agenten hem aanhielden voor een blaastest.



Bij deze controle bleek dat hij te veel gedronken had. Hij blies 575 UG/L. Zijn rijbewijs werd ingenomen en er werd een proces verbaal opgemaakt.



Agenten kwamen later die nacht nog eens met de man in aanraking toen hij rond 3.30 uur op de Grotestraat meerdere malen 'kankerlijers' naar de agenten riep. De 31-jarige man werd opnieuw aangehouden en is overgebracht naar het arrestantencomplex in Borne. Ook voor deze belediging is een proces verbaal opgemaakt.

Reacties

02-10-2018 14:14:06 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 67.010

OTindex: 29.602

en dat in Almelo, alsof daar nog niet genoeg te doen is

02-10-2018 15:40:11 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.074

OTindex: 873





"„Een stoplicht springt op rood, een ander weer op groen. In Almelo is altijd wat te doen.”" @botte_bijl: Herman Finkers, mijn favoriete Nederlandse conferencier/cabaretier!

02-10-2018 16:33:24 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.801

OTindex: 2.981

@botte_bijl: Ja, erg leuk, jammer dat hij geen shows meer maakt.

02-10-2018 16:40:27 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 9.692

OTindex: 11.098

S

Absoluut niet. Het is verboden aan het verkeer deel te nemen als u meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol hebt gedronken. Of u mee moet naar het politiebureau en een boete krijgt hangt af van enkele factoren:



Alcoholgehalte bestuurders

Het alcoholgehalte in uw adem mag niet hoger zijn dan 220 Ugl (= microgram per liter). Dit alcoholgehalte geldt ook als u aan het verkeer deelneemt met een bromfiets, snorfiets of fiets.

Alcohollimiet beginnende bestuurders

De eerste vijf jaar na ontvangst van uw rijbewijs bent u een ‘beginnende bestuurder’. Dan geldt voor u een alcohollimiet van 88 Ugl. Dit alcohollimiet geldt ook voor bromfietsers en snorfietsers. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan bent u een ‘beginnende bestuurder’ de eerstvolgende zeven jaar nadat u uw rijbewijs hebt ontvangen. Vanaf 18 jaar geldt een termijn van 5 jaar voor een ‘beginnende bestuurder’.

Ademtest alcohol

De politie controleert met een ademtest of u onder invloed bent van alcohol. Hieraan moet u meewerken. Deze test geeft aan of u meer hebt gedronken dan wettelijk is toegestaan. De uitslag van deze test bepaalt of u mee moet naar het politiebureau voor nader onderzoek. Bij dit onderzoek meet de politie met speciale apparatuur hoeveel alcohol u precies hebt gedronken.

Boete voor rijden onder invloed

Rijdt u onder invloed van alcohol? Dan krijgt u een geldboete, een (tijdelijke) ontzegging van uw rijbevoegdheid, een gevangenisstraf of een combinatie van deze straffen. De strafmaat hangt af van de ernst van de situatie.

Dit staat op de website van de politie. Mag ik rijden onder invloed van alcohol?Absoluut niet. Het is verboden aan het verkeer deel te nemen als u meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol hebt gedronken. Of u mee moet naar het politiebureau en een boete krijgt hangt af van enkele factoren:Alcoholgehalte bestuurdersHet alcoholgehalte in uw adem mag niet hoger zijn dan(= microgram per liter). Dit alcoholgehalte geldt ook als u aan het verkeer deelneemt met een bromfiets, snorfiets of fiets.Alcohollimiet beginnende bestuurdersDe eerste vijf jaar na ontvangst van uw rijbewijs bent u een ‘beginnende bestuurder’. Dan geldt voor u een alcohollimiet van 88 Ugl. Dit alcohollimiet geldt ook voor bromfietsers en snorfietsers. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan bent u een ‘beginnende bestuurder’ de eerstvolgende zeven jaar nadat u uw rijbewijs hebt ontvangen. Vanaf 18 jaar geldt een termijn van 5 jaar voor een ‘beginnende bestuurder’.Ademtest alcoholDe politie controleert met een ademtest of u onder invloed bent van alcohol. Hieraan moet u meewerken. Deze test geeft aan of u meer hebt gedronken dan wettelijk is toegestaan. De uitslag van deze test bepaalt of u mee moet naar het politiebureau voor nader onderzoek. Bij dit onderzoek meet de politie met speciale apparatuur hoeveel alcohol u precies hebt gedronken.Boete voor rijden onder invloedRijdt u onder invloed van alcohol? Dan krijgt u een geldboete, een (tijdelijke) ontzegging van uw rijbevoegdheid, een gevangenisstraf of een combinatie van deze straffen. De strafmaat hangt af van de ernst van de situatie.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: