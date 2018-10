ProRail kwaad om spoorlopende deelnemers Boer Zoekt Vrouw

Spoorbeheerder ProRail baalt van de uitzending van Boer Zoekt Vrouw, omdat te zien was hoe deelnemers over het spoor liepen. "KRO-NCRV lapt de regels aan hun laars", zegt een woordvoerder.In de uitzending liep boerin Steffi met haar vijf dates langs en over de rails.Spoorlopen is levensgevaarlijk en bovendien leidt het tot veel vertragingen voor reizigers. De spoorbeheerder heeft de afgelopen jaren tal van maatregelen om het tegen te gaan en voert ook een campagne ertegen."Wat heeft campagne voeren nog voor zin als een grote omroep zoals KRO-NCRV de regels aan de laars lapt. En dan ook nog eens met het best bekeken programma van Nederland", twittert woordvoerder Andy Wiemer.Het spoor waar het om gaat wordt niet veel gebruikt, maar daar is het Wiemer niet om te doen. "Dit lokt ook gedrag uit. Of het nou op een gebruikte of ongebruikte lijn is. Dit spoor ziet er ook nog eens 'bereden' uit."Het is nog niet bekend of ProRail aangifte gaat doen tegen het programma. Vorig jaar deden ze dat tegen het AVROTROS-programma Hunted, omdat een kandidaat op de rails liep.Het aantal keren dat mensen die op het spoor lopen het treinverkeer verstoren, is dit jaar voor het eerst in vijf jaar afgenomen. Het aantal incidenten daalde met 8 procent, van 1724 incidenten in eerste helft van 2017 naar 1582 tot nu toe dit jaar. "Maar het zijn er alleen nog wel veel te veel en het kost heel veel mankracht en geld om die lijn structureel naar beneden te krijgen'', meldde ProRail eerder.Van alle treinvertragingen wordt 30 procent veroorzaakt door mensen die op en langs het spoor wandelen, variƫrend van mensen die hun hond uitlaten en spelende kinderen tot vandalen.