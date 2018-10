Ballonvaarders uit hoogspanningsmast gered

Zes ballonvaarders zijn zondagavond door de brandweer gered, nadat zij uren met hun heteluchtballon hadden vastgezeten in een hoogspanningsmast bij de Duitse plaats Bottrop. Iedereen kwam met de schrik vrij.De ballon botste rond zes uur tegen de mast en bleef hangen op een hoogte van ongeveer 75 meter.Vlak voordat het donker werd, is de stroom van de leiding gehaald. Daarna klommen brandweermensen naar de mand onder de ballon. Die hebben ze vastgezet waarna de inzittenden een voor een abseilend naar beneden konden worden gebracht.Niemand raakte gewond, maar uit voorzorg zijn de inzittenden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens lokale media verkeerden twee mensen in shock.