Man vervoert 5 kinderen op motorfiets

In China heeft een man een boete gekregen omdat hij met vijf kinderen, zijn eigen kroost en een neefje en een nichtje, op een motorfiets zat. De man verklaarde aan de politie dat hij geen geld wilde uitgeven aan openbaar vervoer.De feiten werden gefilmd door een omstaander en werden geplaatst op sociale media. Zo kreeg ook de politie van Jinhua lucht van het opmerkelijke ritje. Op het filmpje is te zien hoe enkel de man een helm draagt, en slippers, terwijl de kinderen geen beschermende kledij dragen.Aan de politie verklaarde de man dat hij werkt als bagagedrager en amper 370 euro verdient per maand. Een busabonnement voor zijn drie kinderen kost 75 euro per maand. Omdat hij zijn geld niet wou uitgeven aan het openbaar vervoer, vond de man er niet beter op dan de kinderen allemaal op de motorfiets te zetten en zo naar school te brengen. De politie gaf hem uiteindelijk een boete en de man beloofde plechtig dat hij de kinderen niet meer met de motorfiets zal vervoeren.