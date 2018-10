02-10-2018 13:18:37

Quote @merlinswit : Heb jij nog een oude badkamer, slecht geisoleerd, geiser, geen CV, achterstallig onderhoud, dan daalt de prijs al snel.Ja, maar volgens die mevrouw had zij nu juist vrij veel in het huis geinvesteerd.Quote @Emmo : De WOZ kan in dit geval als onafhankelijk worden beschouwd omdat degene die de WOZ vaststelt geen partij is in het conflict. (..) Bij onteigeningen wordt juist meer betaald dan de werkelijke waarde.Heel juist opgemerkt. De zogenaamd "onafhankelijke" taxateur die Woonstad had voorgesteld, is in de praktijk helemaal niet zo onafhankelijk. Woonstad is een grote, steeds weer terugkerende opdrachtgever, een zgn. repeat player. En die mevrouw heeft maar een keer een enkele opdracht. Wie ga je dan als taxateur te vriend houden? Er is altijd een beoordelingsmarge, naar boven en naar beneden. Kijk, Woonstad hou je graag te vriend, want die hebben vervolgopdrachten.