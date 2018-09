Tiener belt naar noodnummer voor hulp bij huiswerk

Een politiekorps in de Amerikaanse deelstaat Colorado heeft op sociale media een audiofragment gedeeld waarin te horen is hoe een operator van het noodnummer 911 een jongetje helpt met zijn huiswerk.Het politiekorps van Fort Collins deelde het audiofragment op Facebook, waar het intussen al zo'n 26.000 keer beluisterd is. Een 10-jarig jongetje had hulp nodig met zijn huiswerk wiskunde. Hij moest uitrekenen hoeveel 3052 gedeeld door 71 was. Operator Chris Clow nam een rekenmachine bij de hand en deelde het antwoord mee. Het politiekorps benadrukte nog om het noodnummer niet te gebruiken voor niet-dringende oproepen. "We zijn ook niet verantwoordelijk voor incorrecte antwoorden op huiswerktaken", klonk het met een knipoog.

30-09-2018 13:51:41