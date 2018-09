Man met gloednieuwe penis vrijt zichzelf in coma

De man van wie inmiddels in binnen- en buitenland bekend is dat hij op zijn 45e is ontmaagd nadat artsen een penis voor hem hadden geschapen, is ernst

Reacties

30-09-2018 12:24:07 Emmo

Stamgast



WMRindex: 36.527

OTindex: 19.642

Het is maar goed dat er een artikel beschikbaar is. De titel klopt totaal niet.

30-09-2018 12:40:30 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 3.762

OTindex: 2.915

In het artikel wordt dan weer vermeld dat hij een vrouw heeft, waarna de echtgenote wordt aangeduid als vriendin...

Al met al een warrig artikel met slechte kop.

30-09-2018 12:44:17 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 7.592

OTindex: 1.337





Sneu dat hem dat dat galblaas gedoe hem ook allemaal nog overkomt nadat hij al genoeg te verduren gehad heeft. Hoop dat ie er nu even lekker van kan genieten, zonder bijkomende ellende. Hij heeft er lang genoeg op moeten wachten. @Emmo : Inderdaad, de kop is volledig in strijd met de inhoud.Sneu dat hem dat dat galblaas gedoe hem ook allemaal nog overkomt nadat hij al genoeg te verduren gehad heeft. Hoop dat ie er nu even lekker van kan genieten, zonder bijkomende ellende. Hij heeft er lang genoeg op moeten wachten.

