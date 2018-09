Geen koffie voor raadsleden Arnhem

Dat is even slikken voor de Arnhemse

raadsleden: ze krijgen tussendoor geen

koffie of thee meer geserveerd,omdat

dit zou "storen". In plaats daarvan

wordt er op "gepaste momenten" een

schorsing ingelast waarop een bakkie

gedaan kan worden.



In de nieuwe huisregels van de raad

staat verder dat snoepen en appen niet

wenselijk is. Maar dat wordt vooralsnog niet verboden.



De raadsleden hebben flinke kritiek op

de nieuwe richtlijnen. Ze vinden het ook

vreemd dat de voorzitter en de griffier wél gewoon tussendoor koffie krijgen.

D66 gaat tegen de regels protesteren.

Reacties

30-09-2018 10:06:12 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.501

OTindex: 65.349

Wát!!! Geen bakkie troost ?

Zijn ze nu helemáál van de pot gerukt!

30-09-2018 10:20:15 Jura6

Erelid



WMRindex: 2.398

OTindex: 1.881

Pleur op

30-09-2018 10:25:37 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.045

OTindex: 873

Ach, alle mensen zijn gelijk, alleen zijn sommige mensen meer gelijk dan anderen. En daarom krijgen de voorzitter en de griffier wél gewoon tussendoor koffie geserveerd..

30-09-2018 10:34:57 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 3.762

OTindex: 2.915

Dat appen tijdens de vergaderingen is ook met de achterwacht. Zeker bij de begrotingen worden onrealistische beelden geschetst. Het is voor de oppositie dan wel eens handig dat iemand die cijfers direct kan controleren, of weerleggen. Als burgerlid mocht ik tijdens de raadsvergaderingen natuurlijk niets inbrengen. Maar soms kwam men op mijn expertise met onzin aan zetten. Even appen en de raadsleden weten dat ook gelijk.

30-09-2018 12:01:30 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 66.923

OTindex: 29.578

onhandig dat de burgemeester zelf wel tussendoor koffie krijgt, hij kon verwachten dat hij daarmee niet weg komt

30-09-2018 12:40:18 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.267

OTindex: 1.431

@botte bijl. de burgemeester hoeft ook niet weg, want ze komen bij hem of haar nog wel de koffie brengen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: