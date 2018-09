Veilinghuis vergaloppeert zich





Maar de vrouw gaf de moed niet op en nam de spullen mee naar een opname van Tussen Kunst en Kitsch. En daar was glasexpert Kitty Laméris, die schrok toen het glas werd uitgepakt.



Laméris vertelde dat het glas zeker 450 jaar oud is en ten minste 85.000 euro waard is. Achteraf is de vrouw blij dat het veilinghuis zich zo vergist heeft. Een tijdje geleden toog een vrouw met wat spulletjes die ze van haar tante had geërfd naar een veilinghuis. Maar dat veilinghuis zag geen brood in de 'prullaria', ook niet in een oud glas dat ertussen zat, en de vrouw keerde onverrichter zake huiswaarts.Maar de vrouw gaf de moed niet op en nam de spullen mee naar een opname van Tussen Kunst en Kitsch. En daar was glasexpert Kitty Laméris, die schrok toen het glas werd uitgepakt. De uitzending , kijk vanaf 39:43.Laméris vertelde dat het glas zeker 450 jaar oud is en ten minste 85.000 euro waard is. Achteraf is de vrouw blij dat het veilinghuis zich zo vergist heeft.

Reacties

30-09-2018 09:50:31 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.501

OTindex: 65.349

Wat een geluk dat die vrouw het "waardeloze" glas toch maar niét in de glasbak gegooid heeft,

30-09-2018 10:16:45 Jura6

Erelid



WMRindex: 2.398

OTindex: 1.881

Je zou verwachten dat een veilingshuis de juiste expertise in huis heeft om zoiets te beoordelen.



Was er een paar jaar geleden geen dame die met een oud tapijt of iets van oud aardewerk wilde laten taxeren. De eerste bood haar een bedrag van een ton ofzo. Dat bedrag werd aangenomen terwijl het achteraf een paar miljoen bleek waard te zijn.

De rechter bepaalde toen dat de taxateur naar eer en geweten gehandeld zou hebben en de dame in kwestie kon fluiten naar haar geld. Schandalig vond ik dat toen.



Laatste edit 30-09-2018 10:17

30-09-2018 11:30:51 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 66.923

OTindex: 29.578

als je hoort dat je -eerst waardeloos geachte- glas zo veel geld waard is, dan zou je het van schrik spontaan uit je handen laten vallen

30-09-2018 11:36:57 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 3.762

OTindex: 2.915

@botte_bijl: Dat dacht ik dus ook. 2de gedachte is om het inbruikleen te geven aan een glasmuseum oid.

30-09-2018 11:45:15 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 66.923

OTindex: 29.578

@merlinswit :

die tweede optie is wel erg deugdzaam als je aan zo veel geld kunt komen die tweede optie is wel erg deugdzaam als je aan zo veel geld kunt komen

30-09-2018 12:34:58 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 3.762

OTindex: 2.915

@botte_bijl: Dat geld heb je nu ook niet. Met een statenbijbel hebben mijn ouders ook zoiets gedaan. Dat ding was mooi om te zien. Erg zwaar, oud, latijns schrift etc. Hij ligt nu in het bijbelmuseum. Voor ons was het eigenlijk gewoon een onding.

30-09-2018 13:03:18 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 7.592

OTindex: 1.337

. Blijft een leuk programma, vooral Nelleke vond ik erg leuk, die kon zeer onverwacht en humoristisch uit de hoek komen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: