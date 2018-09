Veganistisch eten verplichte optie in ziekenhuizen en gevangenissen in California

In bepaalde openbare instellingen in California waaronder ziekenhuizen en gevangenissen is het voortaan verplicht om een veganistische maaltijd aan te

Reacties

29-09-2018 16:49:08 Yanuqa

Ze worden eindelijk verstandig, nu de rest van de wereld nog....



