Dieven gaan ervandoor met oregano in plaats van wiet

Vier jonge dieven die gehoopt hadden genoeg wiet in te slaan voor de rest van hun leven, blijven achter met een serieuze kater. In plaats van met drugs gingen ze aan de haal met oregano.De vier ramden volgens nieuwszender KKTV 11 met een gestolen busje de deuren van wietshop Native Roots in Colorado Springs in Amerika. Daar wordt onder meer wiet voor medisch gebruik verkocht, wat legaal is in een aantal Amerikaanse staten.Maar de drugs bleken beter beveiligd dan de dieven hadden verwacht. ,,Je moet eerst door twee beveiligde deuren", vertelt een reporter van KKTV. ,,Die reden ze kapot en ze veroorzaakten flinke schade." Maar om bij de drugs te komen, moet je daarna nog voorbij een derde beveiligde deur en dan ook nog een kluis kraken.Zover kwamen ze niet, want enkele getuigen zagen alles gebeuren en belden de politie. ,,In de ruimte waar de dieven waren, liggen wel veel zakjes en joints in de etalage", vervolgt een medewerker van Native Roots. ,,Maar in de etalage gebruiken we oregano in plaats van drugs.''Met de oregano renden de dieven naar buiten. Ze konden nog net ontkomen voor de politie ter plaatse was, maar high worden zit er dus voorlopig niet in.