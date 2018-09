Verkeersbord leidt fietsers de plomp in

Groningen presenteert zich maar al te graag als stad die fietsers vriendelijk gezind is, maar een verkeersbord op de Hoornsedijk doet toch anders vermoeden.Het bord staat ter hoogte van het Overwinningsplein en lijkt er op het eerste gezicht bij fietsers op aan te dringen vooral naar rechts af te slaan. Maar in de richting waar het bord naar wijst is geen fietspad te bekennen. Wel het koude water van het Noord-Willemskanaal.Hoe zit dat nu? Een gemeentelijk woordvoerder legt het uit. ,,Op die plek is het voor fietsers ook mogelijk linksaf te slaan. Die richting is nu echter afgesloten. Vandaar dat er een bord staat, waardoor fietsers begrijpen dat ze rechts moeten aanhouden."Kortom: een geste aan de geografisch zwakbegaafden onder de bevolking. Toch? Maar wie het 'afgesloten' fietspad naar links afslaat peddelt onbelemmerd voort. Een hek of een ander obstakel is in geen velden of wegen te zien.