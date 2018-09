Hertenfluisteraar bekritiseert nutteloze wildroosters

Kosten noch moeite lijken te worden gespaard om overlast door herten in Zandvoort in te dammen. Hindes en bokken die het jachtseizoen overleven, worden met kilometerslange hekken en talloze wildroosters uit de bewoonde wereld geweerd. Althans, dat is de bedoeling, want wat is een wildrooster waard als de herten dankzij een ontbrekend hekje alsnog vrij baan richting de bebouwde kom krijgen?Die vraag legt de Zandvoortse hertenfluisteraar Willem van der Sloot op Facebook neer bij gedeputeerde Jaap Bond, die onder meer flora en fauna in zijn portefeuille heeft. "Ik ben een damhert en mag niet over het wildrooster, maar er wel langs", schrijft Van der Sloot cynisch bij een foto van het wildrooster dat zijn doel voorbij lijkt te schieten. "Wie lacht er mee, u misschien Jaap Bond van het provinciehuis?"Volgens Van der Sloot, die regelmatig herten vanuit het Zandvoortse centrum terugleidt naar de duinen, zijn twee wildroosters in de Amsterdamse Waterleidingduinen zo lek als een mandje. Het gaat volgens hem om de roosters bij Koepelduin en bij Houtpoort, zo laat hij NH Nieuws desgevraagd weten. "Naast de wildroosters hoort een hekje te staan, maar die zijn er niet meer. Dus geeft de provincie hier geld aan uit?"Gevraagd naar een verklaring legt beheerder Waternet uit dat de betreffende wildroosters niet bedoeld zijn om herten te weren. "Het zijn oude veeroosters", aldus een woordvoerder. "Die werden voorheen gebruikt voor koeien." Ze benadrukt dat Waternet de bewegingsvrijheid van de herten scherp in de gaten houdt. "Je kunt ervan uitgaan dat als er geen hek staat, herten er gewoon mogen komen."