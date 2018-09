Japanse vrouw bewaart babylijkje vijf jaar lang in stationskluis

De politie in Tokio heeft een 49-jarige vrouw aangehouden die het lijkje van haar doodgeboren baby jarenlang in een kluis op het station verstopt hield.



De vrouw gaf zichzelf deze week aan bij de politie en zei dat zij 'vier of vijf jaar geleden' het lijkje in het kluisje had gedaan. Al die jaren betaalde zij geld voor het kluisje, dat omgerekend ruim anderhalve euro per dag kostte.



"Ik raakte in paniek toen mijn kindje dood bleek bij de geboorte. Ik bewaarde het lichaampje omdat ik het niet kwijt wilde", zei ze bij haar arrestatie tegen de politie.



Het is nog niet duidelijk onder welke omstandigheden de vrouw haar kindje ter wereld bracht. Zo wordt momenteel onderzocht of haar familie ervan afwist.



Volgens experts kan het krijgen van een doodgeboren baby bij de moeder zware depressies veroorzaken en een normaal leven in de weg staan.



"Niemand verwacht de dood bij het krijgen van een kind. Het is duidelijk dat de vrouw leed aan een overweldigend verdriet en dat dit een traumatische gebeurtenis voor haar was", zegt een geboorteconsulent tegen de BBC.

Ik raakte in paniek toen mijn kindje dood bleek bij de geboorte.



En was er geen verloskundige die deed wat er in dat geval gedaan moest worden?

En geen postnatale controles?

En was er geen verloskundige die deed wat er in dat geval gedaan moest worden?

En geen postnatale controles?

Raar hoor!

@Mamsie : Het was in Japan. Ik vraag mij af of ze daar deskundigen hebben op dat gebied.

