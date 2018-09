Passagier dringt cockpit binnen om zijn mobiel op te laden

Terwijl de bemanning zich klaarmaakte voor vertrek drong een man de cockpit binnen van een vliegtuig dat wilde opstijgen in Kolkata (India) voor een binnenlandse vlucht naar Mumbai. Hij zei dat zijn telefoon bijna leeg was en dat hij die nodig moest opladen. De man, die naar verluid dronken was, is van boord gehaald en overgedragen aan de politie.



Eerder deze week probeerde een twintigjarige passagier tijdens een binnenlandse vlucht in India de nooduitgang te openen. Hij zei dat hij de WC zocht, dat hij nooit eerder had gevlogen en dat hij dacht dat de nooduitgang naar de WC zou leiden.

Het wordt tijd om iedere passagier vóór het instappen aan een blaastest te onderwerpen, dat zal veel ellende voorkomen. Het wordt tijd om iedere passagier vóór het instappen aan een blaastest te onderwerpen, dat zal veel ellende voorkomen.

