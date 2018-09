Activiste geeft wijdbeens zittende mannen in Rusland volle laag

Een Russische studente heeft in de metro van Sint-Petersburg op een wel heel drastische manier laten zien dat ze weinig op heeft met mannen die wijdbeens zitten.De 20-jarige Anna Dovgalyuk ergert zich er mateloos aan. Ze vindt wijdbeens zitten een typisch voorbeeld van (seksuele) agressie van mannen. Volgens haar maakt wijdbeens zitten wel heel erg duidelijk welk lichaamsdeel het mannelijk gedrag stuurt.Om daar een eind aan te maken gooit zij bleekmiddel in het kruis van mannen die wijdbeens zitten. 70 mannen zijn de pineut, en dat is allemaal op video vastgelegd. Volgens Russische nieuwsmedia is alles in scène gezet, maar Dovgalyuk ontkent dat.

als dit niet in scene is gezet dan gaat het op een keer mis

27-09-2018 13:20:21

networkdrone

Als dit niet in scene is gezet, dan is dit wel erg ziekelijk. Conclusies trekken aan de hand van je eigen ideeën is daar aan toe, maar er vervolgens naar handelen is een ander punt.



Ik zou als slachtoffer toch echt naar de politie stappen, al zou ik, wanneer ik dit zou doen (bij de politie aangifte doen) in Rusland, zelf opgepakt worden.