Liberia zoekt naar mysterieus verdwenen containers vol geld

Op de Liberiaanse televisie loopt sinds vrijdag een videoboodschap waarin president George Weah om mee te werken aan het onderzoek naar verdwenen containers. Die zaten vol met versgedrukte geldbiljetten. Een lokale rapper vormde de opmerkelijke verdwijning ondertussen al om tot een pophit.Liberia is in de ban van een heel verdachte verdwijning. Het land is op zoek naar containers. Niet zomaar containers, maar hele gevaartes tot de nok gevuld met versgedrukte biljetten geld. Het zou gaan om in totaal 15 miljard Liberiaanse dollar, of zo’n 83 miljoen euro. Om het onderzoek te helpen liet president George Weah een boodschap opnemen om iedereen op te roepen de zoektocht te ondersteunen. Die videoboodschap speelt al sinds vrijdag op Liberiaanse televisie.Ontkennen is niet meer mogelijkHoe opmerkelijk ook, niet iedereen in het land is verrast door de plotse verdwijning. Liberia is een van de armsten landen van Afrika en de corruptie tiert er dan ook weeldig. Negen maanden geleden werd ex-porfvoetballer Weah er president, maar de situatie is sindsdien niet echt verbeterd. De eerste geruchten over de containers doen al sinds vorige week de ronde, maar verschillende ministers ontkenden het voorval eerst nog. Na de video van de president was dat niet meer mogelijk.Niet elke Liberiaan is even gemotiveerd om mee te helpen aan de zoektocht. Sommige zien er zelfs mogelijkheden in om zelf wat geld te verdienen. Zo gaat het nummer ‘Bring our container back’ van de lokale rapper Kpanto de laatste tijd viraal in het Afrikaanse land.