Man die vastzat in papierpers heeft geen schrammetje

Het had maandag gruwelijk mis kunnen lopen toen bij recyclingsbedrijf CVB in Tilburg een medewerker vast kwam te zitten in een papierpers. "Maar toen hij eruit kwam, had hij had nog geen schrammetje", vertelt algemeen directeur Linda van Berkel.



"Het is een wonder dat hij hier levend uit is gekomen." Nog steeds klinkt de verbazing door in de stem van Van Berkel. "We schrokken ons echt te pletter. Als je normaal gesproken hoort dat iemand vastzit in een papierpers, dan kan die persoon dat niet navertellen." Begin dit jaar overleed er een man in Apeldoorn toen hij bekneld raakte in een papierpers en werd bedolven onder het papier.



Dat is precies ook wat er bij CVB gebeurde. De machine liep maandagochtend vast en hierop besloot de medewerker het probleem te verhelpen. "Hij zette gelukkig wel de machine uit, maar is er daarna ingekropen om het vastgelopen papier los te trokken", legt Van Berkel. Dat lukte, maar daarna werd hij wel bedolven onder het papier en kwam hij vast te zitten.



"Gelukkig had hij één arm vrij waarmee hij zijn mond vrij kon houden. Zo kon hij blijven ademen", vertelt ze. Ze denkt dat collega's na ongeveer vijf minuten door hadden dat de man in de pers vast zat. Daarna duurde het nog twee uur voor hij kon worden bevrijd.



Hij heeft heel veel geluk gehad, beaamt zijn algemeen directeur. "Want dit is echt niet de procedure die je moet volgen als de machine vastloopt", zegt ze. Toch is hij nog steeds welkom bij het bedrijf. "Want hij was hiervoor echt van onbesproken gedrag", benadrukt de algemeen directeur.

