Tweekoppige gifslang ontdekt in Virginia

In de Verenigde Staten is een zeldzame tweekoppige slang ontdekt. In een tuin in Woodbridge, in de staat Virginia, heeft iemand het dier gevonden, zo berichtten meerdere Amerikaanse media. De slang werd naar het Wildlife Center van Virginia gebracht.Het gaat om een koperkop (Agkistrodon contortrix), een giftige slang die voorkomt in het midden en het zuidoosten van de VS. Volgens het Wildlife Center is het nog een jong dier, waarvan de linkerkop zich meer beweegt dan de rechterkop. De slang heeft twee luchtpijpen en twee slokdarmen. De linkse luchtpijp en de rechtse slokdarm zijn telkens meer ontwikkeld. Het dier heeft echter maar één hart en één paar longen. "Door de anatomie zou het beter zijn dat de rechtse kop zou eten, maar dat wordt een uitdaging, omdat de linkse kop dominanter lijkt", aldus nog het Wildlife Center. Wilde tweekoppige slangen komen maar heel zelden voor. De levensverwachting is eerder gering.