Diepzeedier met spectaculair seksleven gefilmd

Voor het eerst zijn twee versmeltende diepzeehengelvissen in de natuur gefilmd. De video laat zien hoe het bijzondere paringsritueel tussen beide geslachten verloopt.De onderwaterfotografen Kirsten en Joachim Jakobsen uit Duitsland wilden hun minionderzeeër bij het Portugese eiland São Jorge in de Atlantische Oceaan net weer omhoog sturen, toen ze in het donkere water op 800 meter diepte iets opvallends zagen.Het bleek het licht te zijn van een diepzeehengelvis. 25 minuten lang filmden ze het dier. Biologen stelden naderhand vast dat het gaat om een Caulophryne jordani.Mannetje en vrouwtje vergroeienTot op heden was onze kennis over de diepzeehengelvis vooral gebaseerd op dode exemplaren die in een visnet waren beland. Daarom zijn de opnamen bijzonder, temeer omdat er een mannetje én een vrouwtje op staan.In de diepzee is het moeilijk om een partner te vinden, en als het uiteindelijk lukt bijt het mannetje zich vast in het vrouwtje en geeft hij enzymen af waardoor de huid van de twee vissen oplost.Dan vergroeit hun huid en vormen de dieren één organisme. De rest van zijn leven is het mannetje een spermabank. Als tegenprestatie krijgt hij alle voeding die hij nodig heeft van het vrouwtje.Spermabank met eigen willetjeNooit eerder konden biologen de paring van levende exemplaren bestuderen, en ze waren verrast dat het mannetje zich, hoewel hij aan het vrouwtje was vastgegroeid, ook onafhankelijk van haar kon bewegen.Het vrouwtje op de beelden is zo’n 16 cm lang. De grootste vrouwtjes van deze soort meten 20 cm, de mannetjes worden 1,6 cm.