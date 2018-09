Militairen moeten zelf winterkleren kopen voor oefening Noorwegen

Nederlandse militairen die volgende maand meedoen aan een NAVO-oefening in Noorwegen moeten hun eigen winterkleding regelen. KPU, het kledingbedrijf van de landmacht, kreeg de inkoop ervan niet op tijd geregeld.



De militairen kunnen een voorschot krijgen van 1000 euro. Een woordvoerder kon niet zeggen wat er bij de aanbesteding is misgegaan, maar benadrukt dat de militairen de kleding vergoed krijgen.



Ze hoeven er 'echt geen eigen geld voor te gebruiken', laat het ministerie van Defensie weten. "Dit is vooral een praktische oplossing. Je wilt dat mensen het juiste pakket meekrijgen."

Reacties

26-09-2018 11:28:38 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.453

OTindex: 65.258

Dus de moeders gaan wollen truien en sokken breien voor hun jongens. Wat gezellig!

26-09-2018 11:35:06 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.225

OTindex: 1.422

Je wil ook dat de militairen hetzelfde dragen.Ze kunnen die inkooporganisatie ook wel opdoeken want het schijnt al jaren bekend te zijn dat deze oefening er aan kwam.

