Rupskraan verdrinkt in Oosterparkvijver

Maandagmiddag heeft in de Oosterparkvijver aan de Nachtegaalstraat in Groningen een man ongeveer drie uren vast gezeten in zijn cabine van zijn rupskraan.De kraan kwam vast te zitten tijdens werkzaamheden aan de vijver. Op maandagmiddag 24 september om 14:00 uur ging het mis. Bij de renovatie van de vijver wordt onder meer de bodem 'verdiept', tijdens deze graafwerkzaamheden kwamen kraanwagen en bestuurder vast te zitten. De kraan gleed van de rijplaten die op de bodem van de vijver lagen af en belandde in de modder.Een andere kraan moest er om 16:30 uur aan te pas om de bestuurder te bevrijden. Door nieuwe rijplaten neer te leggen kon de andere man zijn hokje verlaten en naar de oever lopen. De werkzaamheden aan de vijver duren een aantal weken. De gemeente Groningen wil er een bijzondere vijver van maken met betonnen elementen op de bodem zodat het water schoner is voor de vissen (karpers) die er zwemmen.