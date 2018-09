American footballfan vangt buidelrat tijdens wedstrijd

Een fan van het NFL-team Cleveland Browns heeft tijdens een wedstrijd van zijn ploeg een buidelrat in de tribunes gevangen. Het dier had zich tussen de stoeljes verscholen. De man pakte het bij de staart vast en zette het in een kartonnen doos.We zien het Marc Coucke nog niet snel doen op de VIP-tribune in het stadion van Anderlecht, maar in Amerika kan alles. Zelfs zoiets als een buidelrat vangen terwijl je naar je favoriete ploeg aan het kijken bent. Dat is wat er donderdag gebeurde in het FirstEnergy Stadium, de thuishaven van de Cleveland Browns. Terwijl de ploeg voor het eerst in lange tijd nog eens wist te winnen, bewezen hun fans ook hun sterkte.Het dier zat verscholen tussen de stoelen en werd voor de wedstrijd al opgemerkt. Niet iedereen was er heel happig op om de buidelrat vast te nemen, want het was een redelijk groot exemplaar. Maar dan verscheen een stoere supporter op het toneel die de indringer rustig bij de staart vastnam en in een kartonnen doos zette. De buidelrat werd daarna door de organisatie meegenomen.