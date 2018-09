Dure toast avocado valt wat tegen

Een Australische vrouw die op restaurant een toast met avocado bestelde, stond perplex toen ze zag wat ze voorgeschoteld kreeg. Om haar ongenoegen te uiten, plaatste ze een foto op haar Instagramprofiel. De foto ging meteen viraal.Jess McGuire stapte ’s ochtends het Kettle Black Café binnen voor een lekker avocado-ontbijtje. Maar haar verbazing was groot toen ze besefte dat ze haar ontbijt zelf nog in elkaar moest knutselen. Op een hip bord kreeg ze twee sneetjes geroosterd brood, een halve avocado, een reepje feta en een partje limoen. Daarvoor moest Jess 18 dollar (11 euro) neertellen.Ze deelde haar frustraties diezelfde dag nog op Instagram. “Dit gebeurde dus vijf uur geleden en ik ben nog steeds woedend”, schreef ze. “Wat is de volgende stap? Dat ik alleen een pit krijg, zelf een avocadoplant moet planten en er jarenlang voor moet zorgen voordat ik mijn ontbijt kan nuttigen in dit café?”Maar volgens het restaurant is het broodje al jarenlang erg populair. “Je kan het zelf klaarmaken en je ontbijt zo op je eigen manier samenstellen. We serveren er wat limoen bij en je kunt zelf toevoegen wat je lekker vindt.”